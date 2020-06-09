Горное строительство: в Китае соединили 5 домов и превратили их в отель – фото
При разработке этого проекта архитекторы отталкивались от расположения деревьев и горного рельефа. В результате построили 4 одноэтажных и одно двухэтажное здания, которые соединили между собой без школы местного ландшафта. Добраться внутрь можно только воспользовавшись специальным пандусом.
Владелец отелей местный 70-летний пенсионер, пишет Archdaily.
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Существует три основные причины выбора именно этого участка для реализации проекта. С юго-восточной стороны окна выходят вплотную к краю горы и открывают прекрасную панораму ландшафта.
С пандуса также открывается вид на горы / Фото Archdaily
Также именно здесь растут редкие деревья с густыми кронами для создания комфортного микроклимата. К тому же, участок расположен рядом с дорогой, что обеспечивает ему хорошее транспортное сообщение.
Рецепция отеля находится в первом доме от входа, а в единственном двухэтажном здании будет лаунж зона, чайное здание и столовая.
Выступы с крыши защищают внутренний дворик от дождя / Фото Archdaily
В конце площадки три помещения формируют небольшой внутренний дворик с бассейном.
Все пространство на территории отеля также разделено на деревянный внутренний двор, "живую" платформу и мост через грубую каменную стену.
На территории отеля есть несколько бассейнов / Фото Archdaily
Принимая во внимание местный дождливый климат, сначала архитекторы расширили крышу с выступом с 1 метра до 1,6 метра и добавили опорную стальную конструкцию. В результате крыша не только обеспечивает больший полуоткрытый внутренний двор, но и делает внутренний двор масштабнее.
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