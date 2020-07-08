Обнародован план создания "города тюльпанов" в столице Казахстана Нур-Султане (Астана). Проект площадью 100 тысяч квадратных метров разместят на месте выставок тамошнего экспо-центра. Город в городе будет состоять из офисов и коммерческих зданий, а пространство будет ориентировано на людей. Больше – читайте в материале

Архитектурные компании, занимавшиеся разработкой проекта, рассказывают, что "город тюльпанов" станет прецедентным в Казахстане, сообщает Archdaily.

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По замыслу, площадки, павильоны и паркинги превратят в многоэтажные коммерческие помещения для корпораций, стартапов, образовательных и исследовательских организаций.

Деревянные элементы на фасаде призваны затенять внутренние пространства / Фото Archdaily

Башни здесь будут иметь изогнутую основу и фасады, которые будут постепенно открываются, и имитировать бутон дикого тюльпана.

Здания будут иметь общий цокольный этаж / Фото Archdaily

Кроме офисных помещений, "город тюльпанов" будет содержать роскошный отель на 200 номеров, и помещения для розничной торговли. Цокольные этажи каждого здания будут обрамлены темным камнем и разработаны как гармоничное продолжение тротуара.

Всего обустроят 6 зданий / Фото Archdaily

Стеклянные фасады башен планируют украсить деревянными элементами, чтобы затенить их и избегать перегрева.

На территории обустроят общественное пространство / Фото Archdaily

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К тому же, здесь планируют создать большую пешеходную зону, чтобы люди могли наслаждаться зелеными зонами.