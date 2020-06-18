Китайская архитектурная фирма разработала проект штаб-квартиры компании Vivo. Компания интегрировала в новую многоэтажку природу, здоровье, доступ к удобствам и рабочую среду. 32-этажная спиральная башня также имеет инновационный дизайн.

Проект будет базироваться в городе Шэньчжэнь, а строительство началось в мае 2020 года и планируется завершить к осени 2025 года, пишет Archdaily.

Вас может заинтересовать: Экология и монумантализм: В Сиэтле построят небоскреб, который посередине разделяет парк – фото

Общая высота башни – 150 метров. Проект изобилует коллекцией террас и садов, а первые 5 этажей занимает флагманский магазин Vivo, столовые, конференц-залы и кафетерий для сотрудников. Кроме того, в пентхаусе есть помещение для проведения мероприятий.

Оконная спираль обвивает весь фасад здания / Фото Archdaily

Архитекторы по просьбе руководства компании создали зеленые зоны на каждом этаже небоскреба для работников.

Первые пять этажей напоминают подножие горы / Фото Archdaily

Башня также является высокотехнологичной. Да, она выполняет роль "Губки города", защищая себя от наводнений и тайфунов. К тому же, конструкция за счет дренажа под озеленением, способствует возвращению воды обратно в землю. Дождевая вода попадает в подземные резервуары, где впоследствии она может быть повторно использована.

Читайте также: В виде человека: в центре Парижа построят современный офисный центр – фото

Брендовый магазин расположен на первом этаже башни / Фото Archdaily