Домик расположен вблизи города Вальпараисо, что на юге Чили. Этот штат является горным и имеет выход к Тихому океану. Сам домик облицованный темным деревом и имеет два этажа и панорамные окна. Больше о небольшом жилье читайте в материале.

Дом построили на небольшом возвышении, пишет Archdaily.

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Проект разделен на две зоны – одна частная, с двумя спальнями. Другая является социальным пространством с открытой кухней, ванной комнатой для гостей, столовой, гостиной и террасами.

Часть дома расположена ниже уровня дороги / Фото Archdaily

Большие панорамные окна спереди открывают вид на океан, а с другой – сосновый лес.

Проект расположен прямо на краю материка, в месте где заканчивается лес, и начинается резкий обрыв – это единственное место, откуда видно океан в этом районе.

Небольшая печка отвечает за отопление домика / Фото Archdaily

Интересно, что спальни есть как на первом, так и на втором этаже. Стены как снаружи, так и изнутри полностью обшиты деревом, а пол покрыт керамической плиткой. Мебель и потолок здесь тоже деревянные.

Смотровая площадка занимает почти всю крышу / Фото Archdaily

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Зайти в дом можно также через крышу, к которой ведет дорожка от небольшой полевой дороги. Также на крыше обустроена терраса.

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