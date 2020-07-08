Продолжение серии коллаборации известных архитектурных изданий Calvert Journal и ArchDaily. Сотрудничество посвящено освещению архитектурных проектов из Восточной и Центральной Европы в советскую эпоху. Предлагаем читателям подборку грандиозных библиотек, которые были построены по догмам советского монументализма. На этой неделе снова речь пойдет о 5 зданиях, одно из которых расположена в Киеве.

В целом издания покажут 50 монументальных сооружений эры социализма, сообщает Archdaily.

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5 грандиозных библиотек в стиле социалистического монументализма

Национальная библиотека (Приштина, Косово)



Строительство закончилось в 1982 году / Фото Archdaily

Спроектированная хорватским архитектором Андреем Мутняковичем в 1982 году, библиотека состоит из больших бетонных блоков, каждый из которых покрыт 99 белыми куполами разных размеров.

Этот архитектурный драгоценный камень завернули в металлическую решетку. Сегодня библиотека открыта для посетителей и включает 2 миллиона ценных книг и других предметов.

Национальная библиотека имени Вернадского (Киев, Украина)



Год окончания строительства – 1989 / Фото Archdaily

Классический пример бруталистической архитектуры СССР. Здание состоит из просторного цокольного этажа, и высокой башни, которая возвышается посередине комплекса. На 72 этажах хранятся более 15 миллионов предметов, в том числе Оршанское Евангелие, которое датировано 13 веком.

Национальная библиотека Эстонии (Таллин, Эстония)



Строительство продолжалось между 1985 и 1993 годами / Фото Archdaily

Восьмиэтажное кирпичное здание было разработано эстонским архитектором Рейном Карпом. Помещение больше напоминает бункер или мавзолей, однако здесь расположены 20 читальных залов, несколько выставочных площадей и театральный зал. Здесь хранятся свыше 5 миллионов ценных книг и предметов.

Национальная библиотека Беларуси (Минск, Беларусь)



Официально библиотеку открыли в 2006 году / Фото Archdaily

Дизайн библиотеки был разработан еще в 1989 году. Победным проектом стало здание в форме ромбикубооктаэдра. Это сложная геометрическая конструкция – шар на 22 этажа с восемью треугольными гранями, который обрамлен в синее стекло. Многочисленные задержки в строительстве отодвинули церемонию открытия на 2006 год. Сегодня библиотека стала достопримечательностью.

Alvar Aalto библиотека (Выборг, Россия)



Библиотеку построили еще в 1935 году / Фото Archdaily

Единственное модернистское сооружение в списке. Сейчас оно тщательно отремонтировано, имеет функциональный внешний вид, который скрывает обманчиво сложный интерьер. Здание состоит из двух прямоугольных блоков и изогнутого деревянного потолка лекционного зала.

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Библиотека была построена во втором по количеству населения финском городе Вийпури. Однако в результате советско-финской войны город перешел в состав СССР, а финны были выселены.