Мэр Лондона Садик Хан недавно объявил, что мэрия планирует переселиться из нынешнего здания, недалеко от центра города, на окраину. Такие меры вызваны сокращением расходов из-за распространения коронавируса в Великобритании.

Новое здание имеет "хрустальный" вид и располагается возле Темзы, пишет Dezeen.

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В новое помещение, которое разработано компанией WilkinsonEyre, переедет сам мэр и вся администрация города.

По словам Садика Хана, такой шаг позволит сэкономить городу около 11 миллионов фунтов в год. GLA прогнозирует дефицит бюджета в размере почти 500 миллионов фунтов в ближайшие два года из-за пандемии коронавируса. Такой шаг должен позволить сэкономить деньги для бюджета.

Мэр Лондона Садик Хан / Фото The Telegraph

Первым моим приоритетом всегда будет защита финансирования услуг фронтовых служб, среди которых общественный транспорт, полиция и пожарная служба,

– рассказал городской голова Лондона.

Здание мерии сейчас

Так выглядит теперешнее здание мэрии / Фото Dezeen

Здание, в котором расположена мерия сейчас, было спроектировано Фостером+Партнерами для правительства и было открыто в 2002 году. В нем есть актовая палата для 25 членов Лондонской ассамблеи, а также офисные помещения для 500 сотрудников администрации.

Особенность формы заключается в геометрически модифицированной сфере, которая будто наклоняется к реке. Она была разработана таким образом, чтобы охватить наибольший объем с наименьшей площади.

Новое здание

"Кристалл" построен в промышленном районе города / Фото Dezeen

"The Crystal" – официальное название помещения, в которое и передислоцируются чиновники. Это здание открыто в 2012 году и сделано полностью из стекла.

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Здание строили специально для компании Siemens как выставочный центр, однако сейчас арендный договор у производителя мобильных телефонов подходит к концу. По мнению чиновников, переезд также поможет оживить этот район города.