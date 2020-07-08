Идеальная маскировка: в Австралии построили мастерскую прямо в садовом ограждении – фото
В австралийском Мельбурне писательница обустроила мастерскую на заднем дворе собственного дома. Сооружение площадью несколько квадратных метров, имеет большое панорамное окно и замаскировано кустом, ведь расположено прямо внутри садовой ограды. Больше фото смотрите в материале.
Писательница живет в частном доме в пригороде Мельбурна, сообщает Archdaily.
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Маскируясь в ограждении, домик не является дополнением, а гармоничной частью сада. Кроме панорамного окна, прозрачной здесь также является дверь, а фасад домика полностью утонул в зеленых насаждениях.
Вход внутрь здесь тоже через прозрачную дверь / Фото Archdaily
В общем помещение имеет площадь десять квадратных метров и состоит из бетонного пола, который и поддерживает деревянный каркас.
Мастерская также служит местом хранения садового инструмента / Фото Archdaily
По словам разработчиков помещения, сегодня многие люди решают обустроить домашние офисы прямо на собственном дворе.
Это здание сегодня является офисом для писательницы / Фото Archdaily
В этом году многие решили работать из разных местностей, иногда отбрасывая неудобный и герметичный офис для преимуществ более естественного окружения, – рассказали в студии.
Интерьер здесь довольно простой / Фото Archdaily
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Домик хорошо утеплен, и защищен от прямых солнечных лучей. Также здесь установлена современная система вентиляции. Интерьер мастерской обтянут деревом. Из мебели здесь есть только рабочий стол, и несколько рядов полок.