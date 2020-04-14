Идеальное место для самоизоляции: современный деревянный домик посреди леса в Бразилии – фото
Проект под названием MINIMOD имеет за цель изучить окружающий ландшафт и улучшить его с помощью изолированного современного домика. Идеальным местом для этого дизайнеры признали удаленный бразильский лес.
Сам домик имеет современный дизайн и интерьер из дерева и расположен в долине Куракака на юге Бразилии, пишет Archdaily.
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Стены в доме облицованы типичной древесиной атлантических лесов Бразилии. Проект расположен на поляне посреди густого леса, рядом с крутым ущельем, с которого открывается вид на долину.
Дом станет уютным местом при любой погоде / фото: Archdaily
Предложенная дизайнерами технология строительства, все чаще применяется местными во время строительства собственных домов.
Спальня имеет большое окно с видом на лес / фото: Archdaily
Причиной популярности является сочетание эффективности промышленных изделий, устойчивости новых технологий и чувствительности к совершенству природного материала.
Домик легко собрать и разобрать / фото: Archdaily
Еще одним преимуществом такого домике есть простота в строительстве и доступность материалов.
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На юге Бразилии растут преимущественно хвойные деревья / фото: Archdaily