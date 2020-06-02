Y House – это семейная резиденция с видом на гору Рила, расположенная в городе Самоков, что в Болгарии. Проект является переосмыслением типового двухэтажного сельского дома. Все внешние элементы вместе с дверями и окнами расположили так, чтобы не нарушить идеальной формы дома.

Все детали в доме и вокруг него тоже геометрически правильные, пишет Archdaily.

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Нижняя половина фасада здания облицована тяжелым толстым камнем. Второй этаж немного утоплен вглубь и облицован деревянными досками, что создает ощущение многослойности и деления дома.



Двухэтажный дом состоит из двух частей / Фото Archdaily

Главный вход в дом расположен с западной стороны через внутренний двор. Вестибюль ведет к лестнице, обеспечивая доступ ко второму уровню. Большое жилое пространство выходит на юг и открывает вид на горы через просторные раздвижные стеклопакеты.

Изюминкой проекта являются его двери и окна, которые гармонично дополняют фасад, и открываются внутрь.



Окна открываются внутрь интересным способом / Фото Archdaily

Простая геометрия прямоугольного пространства дома способствует схожей отделке двора и растительности. Двор здесь аккуратно подстрижен, а густая растительность вдоль забора обеспечивает конфиденциальность для жителей.

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