Игрушечный домик: как выглядит новый офис компании LEGO – фото

В датском городе Биллунд в большом общественном парке открыли новое офисное здание для всемирно известной компании игрушек Lego. Внутри пространство насыщенно элементами популярного конструктора и открытыми пространствами для работников.

Ансамбль офисного здания удачно перекликается с продукцией Lego и архитектурой Биллуна, пишет Archdaily.

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На первом этаже здания расположен центр культуры и активности под названием "Дом людей", содержащий общие помещения для отдыха и занятий.



Одна из сторон офисного здания/ фото: Archdaily

Здесь есть спортивный зал, помещения для проведения мероприятий и размещения в отеле. Пространства для коворкинга создают неформальную и вдохновенную атмосферу на всей территории офиса LEGO.



Один из коридоров на первом этаже/ фото: Archdaily

На верхних этажах расположены места для рабочих и игровых мероприятий, которые должны поддерживать творчество и инновации.



Работники могут общаться в непринужденной атмосфере / фото: Archdaily

Фасад разработали так, чтобы получать как можно больше естественного света и оптимизировать энергозатраты.



В фасаде присутствуют элементы из известного конструктора / фото: Archdaily

Также здесь большой двор с карманными парками, дорожками для прогулок и площадкой для мини-гольф.

Зеленые крыши, прочные материалы, усиленное вторичное использование ресурсов включая сбор дождевой воды для распределения ее в бассейны и озера – все это делает LEGO Campus комплексом, который отвечает самым строгим датским энергетическим нормам 2020 года.

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Так выглядят лестницы, на одном из уровней офиса/ фото: Archdaily