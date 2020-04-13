Историческая архитектура: как в США обходят запрет на изменение вида фасада – фото
В некоторых районах Сан-Франциско запрещено изменять внешний вид домов из-за исторической ценности фасадов. Однако такие запреты не действуют на заднюю стену дома, где жители могут проявить свой креатив. Вашему вниманию 5 креативных вариантов.
Известное издание Dezeen подобрало 5 исторических зданий Сан-Франциско, в которых владельцы кардинально изменили фасады задней стены.
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Калифорнийский город известен своей холмистой местностью и многочисленными историческими зданиями.
5 домов, владельцы которых кардинально изменили фасад задней стены
Резиденция Аламо
Здание охраняется институтом архитекторов США / фото: Dezeen
Дом, построенный в 1889 году выполнен в викторианском стиле. Недавно его отремонтировали и расширили, менять передний фасад нельзя, поэтому там провели только косметический ремонт.
В доме стало больше света после реновации / фото: Dezeen
В то же время заднюю стену оформили перфорированными алюминиевыми панелями, а внутри создали современный интерьер.
Габл Хаус
Белоснежный фасад выделяет здание на этой улице / фото: Dezeen
Другой старый дом в викторианском стиле в Сан-Франциско окрашен в белый цвет спереди. Однако сзади фасад выполнен в индустриальном стиле, который гармонирует с передней.
Также здесь есть задний двор / фото: Dezeen
"Cut out House"
На этой улице все дома спереди очень похожи / фото: Dezeen
Передний фасад здесь окрашен в черный цвет, который удачно контрастирует с белым. В то же время тыльная стена имеет стеклянные вставки, которые косятся в противоположные стороны.
Здесь сзади дом сильно контрастирует с передней стеной / фото: Dezeen
Резиденция 29-й улицы
Казалось бы, обычный серый фасад дома контрастирует с широкими панорамными окнами на заднем дворе.
Спереди дом не слишком примечателен / фото: Dezeen
Хотя здесь обе стены выполнены в одной цветовой гамме, конструкция сзади поднята на один этаж выше.
На верхнем этаже дом имеет дополнительную комнату / фото: Dezeen
Дом на 19-той улице
Домик похож на коттедж, расположенный где-то за городом / фото: Dezeen
В то же время более чем очевидна разница в этом доме. Спереди он похож на типичный коттедж, окрашенный в белый.
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Здесь изюминкой являются панорамные окна / фото: Dezeen
Однако, само здание было перестроено с нуля. Новая конструкция сзади имеет окна от пола до потолка, а также внутри стало больше пространства за счет расширения потолка.