Историческая архитектура: как в США обходят запрет на изменение вида фасада – фото

В некоторых районах Сан-Франциско запрещено изменять внешний вид домов из-за исторической ценности фасадов. Однако такие запреты не действуют на заднюю стену дома, где жители могут проявить свой креатив. Вашему вниманию 5 креативных вариантов.

Известное издание Dezeen подобрало 5 исторических зданий Сан-Франциско, в которых владельцы кардинально изменили фасады задней стены.

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Калифорнийский город известен своей холмистой местностью и многочисленными историческими зданиями.

5 домов, владельцы которых кардинально изменили фасад задней стены

Резиденция Аламо



Здание охраняется институтом архитекторов США / фото: Dezeen

Дом, построенный в 1889 году выполнен в викторианском стиле. Недавно его отремонтировали и расширили, менять передний фасад нельзя, поэтому там провели только косметический ремонт.



В доме стало больше света после реновации / фото: Dezeen

В то же время заднюю стену оформили перфорированными алюминиевыми панелями, а внутри создали современный интерьер.

Габл Хаус



Белоснежный фасад выделяет здание на этой улице / фото: Dezeen

Другой старый дом в викторианском стиле в Сан-Франциско окрашен в белый цвет спереди. Однако сзади фасад выполнен в индустриальном стиле, который гармонирует с передней.



Также здесь есть задний двор / фото: Dezeen

"Cut out House"



На этой улице все дома спереди очень похожи / фото: Dezeen

Передний фасад здесь окрашен в черный цвет, который удачно контрастирует с белым. В то же время тыльная стена имеет стеклянные вставки, которые косятся в противоположные стороны.



Здесь сзади дом сильно контрастирует с передней стеной / фото: Dezeen

Резиденция 29-й улицы

Казалось бы, обычный серый фасад дома контрастирует с широкими панорамными окнами на заднем дворе.



Спереди дом не слишком примечателен / фото: Dezeen

Хотя здесь обе стены выполнены в одной цветовой гамме, конструкция сзади поднята на один этаж выше.



На верхнем этаже дом имеет дополнительную комнату / фото: Dezeen

Дом на 19-той улице



Домик похож на коттедж, расположенный где-то за городом / фото: Dezeen

В то же время более чем очевидна разница в этом доме. Спереди он похож на типичный коттедж, окрашенный в белый.

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Здесь изюминкой являются панорамные окна / фото: Dezeen

Однако, само здание было перестроено с нуля. Новая конструкция сзади имеет окна от пола до потолка, а также внутри стало больше пространства за счет расширения потолка.