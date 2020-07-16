Историческое здание на берегу моря в Сан-Франциско поднимут на три метра над землей. Делают это для того, чтобы защитить его от наводнений, вызванных климатическими изменениями. Дом весит более 2 тысячи тонн, что эквивалентно 20 космическим лодкам.

Дом номер 12, который был построен в 1941 году, стремятся сохранить. Ведь его строили усилиями американского судостроения во время Второй мировой войны, сообщает Dezeen.

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Конструкцию поднимут на 3,1 метра над землей. Это станет частью стратегии государства в создании нового микрорайона на 9 гектаров. Весь район будет приспособлен к увеличению уровня моря, который, как ожидается, будет увеличиваться от 30 до 130 сантиметров в год.

Здание имеет историческую ценность для города / Фото Dezeen

Интересно, что подготовка к подъему массивного сооружения длилась девять месяцев, а сам процесс должен занять две недели. Для этого инженеры используют 136 гидравлических домкратов. Контроль над ними осуществляют несколько десятков несколько компьютеров.

Подъем продлится всего несколько дней / Фото Dezeen

Здание станет местом для работы местных ремесленников. После завершения подъема стальные опорные башни будут поддерживать структуру.

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Инженеры долго готовили дом к подъему / Фото Dezeen