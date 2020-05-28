Из-за глобального потепления: в Великобритании представили проект плавучих домов – фото

Британская архитектурная студия Grimshaw совместно с Concrete Valley разрабатывают модульные дома, которые будут строить в местах с угрозой подтопления. Такие квартиры держатся на воде и в будущем вместе будут образовывать целые районы.

По данным межправительственной группы по вопросам изменения климата, уровень океана к 2100 году может подняться аж на 1,1 метра, пишет Dezeen.

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Такие дома имеют бетонные конструкции, а стоят на специальных платформах, которые наполнены воздухом.



Дома имеют необычную внешнюю форму и минималистичный интерьер / Фото Dezeen

Кроме набережных территорий, такая концепция может прижиться в районах, где цена на землю слишком высока. Плавучие дома планируют собирать на производстве.



Такие кварталы должны выдержать увеличение уровня воды / Фото Dezeen

Столкнувшись с реалиями глобальных преобразований: изменения климата, усиление урбанизации и уменьшение потребления ресурсов, важно, чтобы архитекторы и дизайнеры реагировали на эти проблемы разными способами,

– объснил один из основателей архитектурной студии Grimshaw.



Первые такие дома могут появиться в Нидерландах / Фото Dezeen

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Помещения имеют необычную футуристическую форму и два этажа. Первый здесь открытого типа и содержит гостиную. Остальные комнаты расположены на втором этаже.