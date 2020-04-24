Изолированная библиотека и дом-решетка: фото необычных частных домов Кипра

Архитектура Кипра на протяжении своей истории подвергалась влиянию различных культур и цивилизаций. Греки, ассирийцы, египтяне, персы и римляне приносили на остров собственные строительные традиции. Однако сегодня киприоты интегрируют современные архитектурные веяния в свои дома, и получается очень интересно.

Каждый проект возведен для переосмысления традиционных форм и пространственных схем, учитывая местный климат, пишет Archdaily.

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3 креативных архитектурных проекта Кипра

Дом с изолированной библиотекой



Отделение библиотеки от остального дома делает ее тихим и частным пространством / фото: Archdaily

Жилье расположено посреди плантации бананов близ Пафоса. Расположение первого этажа сосредоточено вокруг длинного бассейна. Кухня, столовая и гостиная расположены с одной стороны. В отдельной комнате же расположена библиотека.

Дом в виде полумесяца



Полукруглое жилье захотел владелец участка / фото: Archdaily

Эта резиденция является бетонным сооружением круглой формы, длинные узкие окна которого гармонируют с формой здания и выходят на задний двор, где можно увидеть деревянный пол и полукруглый бассейн.

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Дом-решетка



Для строительства использовали простые материалы / фото: Archdaily

Исторические справки иностранных путешественников в Никосию из 14 века описывают местные дома как пространство, окруженное высокими стенами-решетками, которые содержат множество декоративных растений. Оно описывается как важная часть бытовой жизни, которая предлагает приятные ароматы, одновременно формирует историческую идентичность города. Именно поэтому этот проект имеет исторические корни.