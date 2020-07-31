Мало які елементи ландшафту вашого подвір'я більше асоціюватимуться зі статусом та достатком ніж приватний басейн просто неба. Втім, ви ніколи не замислювались чому саме басейн закріпився в розумінні людей як прояв статусу? До вашої уваги подробиці та передумови одного зі стереотипів.

Сегодня едва не каждый дорогой отель предлагает своим клиентам досуг возле бассейна, а богачи со всего мира меряются длиной и глубиной своих, впрочем установка бассейна не обходится дороже чем покупка машины среднего класса, сообщает Дом 24 со ссылкой на Archdaily.

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Предпосылки и причины ассоциации частных бассейнов со статусом

Спорт и индивидуализм

Бассейны приобрели популярность в США в 60-х годах прошлого века. Правда тогда это были общественные бассейны в спортивных центрах. Политика сегрегации закончилась, а большинство американцев стали активнее заботиться о своем здоровье – таким образом плавание в крытых искусственных водоемах с хлорированной водой стало модным.

Дети в общественном бассейне / Фото Archdaily

Несколько позже на "первые полосы" вышел индивидуализм, который был противовесом советского социализма. Каждый начинает ценить собственное пространство, а следовательно перестает ходить в общественный бассейн и стремится обустроить собственный. Также в это время в США активно растет средний класс, который может позволить себе установить бассейн прямо на заднем дворе своего дома.

Реклама и попкультура

Реклама бассейна / Фото Archdaily

После того как усиливается спрос на частные бассейны – появляется и предложение. Так, к популяризации культа активного водного отдыха в собственном дворе собрали рекламодатели и... Голливуд. Реклама и фильмы изображала владельцев бассейнов как людей со стильными домами и большими доходами. А известная картина Дэвида Хокни "Большой всплеск" демонстрирует голубизну бассейна, вода которого брызгает в разные стороны после прыжка человека с трамплина.

Картина была написана в 1967 году / Фото Википедия

Все это вместе создало стереотип не только у американцев, но и позже всего мира, что бассейны возле дома доступны только для богачей из Лос-Анджелеса.

Вывод

Бассейны сегодня есть во многих жителей развитых стран / Фото Unsplash

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Несмотря на то, что сегодня для установки бассейна дома не нужно миллионных состояний, стереотип оказался довольно прочным. Сегодня трудно назвать что-то столь простое и привычное для многих жителей планеты как бассейн, которое до сих пор рассматривается как символ статуса и вещь, которая придает ощущение эксклюзивности.