Эко-стиль в дизайне интерьеров: главные правила и акценты

Мода на эко только набирает обороты. Она возникла в ответ на тотальную глобализацию, ускорение темпов жизни – и как следствие, хроническое переутомление и напряжение, которые сопровождают современного человека. Возвращение к корням, к природе и натуральности в дизайне интерьера квартир, домов и общественных помещений – вот что спасает сегодня жителей больших городов.

Цвета и свет

Эко-стиль предполагает естественные цвета – натуральные, спокойные и приятные для глаза. Например: бежевый, голубой, серый, песочный, сливочный, цвет натурального дерева и травы и так далее. В общем, гамма должна быть максимально приближенной к естественной – посмотрите на цвет неба, земли, камней, песка, воды, полей и деревьев.

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Прекрасно работает классический белый – как символ чистоты, цвет облаков и чистого снега. Особенно в сочетании с темным деревом, бледно-голубым цветом неба или зеленым цветом молодой травы. В целом же для этого направления в дизайне присущи все оттенки а-ля натюрель. И наоборот – здесь никогда не встретишь слишком ярких, искусственных, кислотных оттенков.

Света должно быть много / Фото из открытых источников

Важно для эко-стиля также пространство и максимально приближенный к естественному свет. Прекрасно, если в квартире большие окна – если нет, то электрический свет должен быть с желтоватым теплым оттенком.

Материалы

Используют только материалы природного происхождения – древесину, металл, натуральный камень, стекло, керамику. Пластиковые изделия неприемлемы. Визиткой эко-стиля является именно древесина – и чем меньше она обработана, тем лучше.

Например, пол в эко-стиле может быть выполнен из натурального камня или терракотовой плитки естественных оттенков. Классический вариант – деревянный паркет, основой для которого может стать не только традиционная древесина, но и бамбук. Сочетая темные и светлые породы древесины, можно экспериментировать с внешним видом. А вот самый экономный вариант – ламинат, имитирующий натуральную древесину.

Древесина с минимальной обработкой – чудесная база для эко-стиля / Фото из открытых источников

Стены также часто украшают деревянными панелями или простыми однотонными бумажными обоями – никаких крупных рисунков! Также почти классическими стали штукатурка белого или кремового оттенка, отделочный камень или пробковое покрытие. Более экзотический вариант – тростниковые обои и речной камень.

В кухне и ванной используют керамическую плитку – как для пола, так и для стен. Лепнина или пышные карнизы для эко-стиля неуместны. Зато стоит подумать о деревянных балках – они станут отличным решением для светлого потолка.

Деревянным может быть даже потолок / Фото из открытых источников

И помните: никакого пластика, бетона или хрома – они ассоциируются со стилем хай-тек, присущим промышленным и офисным помещениям. Межкомнатные двери, оконные рамы – все должно быть из древесины.

Мебель и декор

Важен не только материал, из которого изготовлена мебель, но и форма. В эко-стиле предпочтение отдается простым линиям и грубоватой обработке – они подчеркивают естественную фактуру материала. ДСП и МДФ, конечно, пытаются имитировать дерево, однако лучше мебель из натуральной древесины, а еще лучше – цельного массива. Кстати, кухонные столешницы из мрамора или природного камня – идеальный вариант для такого интерьера.

Плетенные кресла – прекрасное решение / Фото из открытых источников

Еще одно замечательное решение – плетеные из лозы или ротанга кресла, корзины и ящики для вещей. Интерьер в стиле эко также прекрасно дополнят глиняная посуда, коврики из натуральной шерсти, льняной текстиль, бамбуковые ролеты. Главное – не забывайте о чувстве меры. Нельзя перенасыщать интерьер декором, каким бы "правильным" он ни был.

Растения прекрасно дополнят дизайн в стиле эко / Фото из открытых источников

Не забывайте, что задача эко-стиля в городской квартире – создать уголок природы, в котором можно отдохнуть от серости асфальта и бетона. Поэтому важным элементом декора являются живые растения – обязательно в каменных, деревянных или традиционных керамических горшках. Никакого пластика!