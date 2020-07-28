Многочисленные климатические активисты призывают архитектурную компанию Foster + Partners выйти из противоречивого проекта нового частного аэропорта в Саудовской Аравии. Здесь через несколько лет планируют построить роскошный курорт для "самых богатых туристов мира".

Курорт будет называться Амаала и расположится на берегу Красного моря, сообщает Dezeen.

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Известная архитектурная компания Foster + Partners здесь проектирует один из терминалов и диспетчерскую башню. Но экологи отговаривают архитекторов работать над "расширением авиации", пока эта отрасль не станет углеродно нейтральной.

Так будет выглядеть аэропорт через несколько лет / Фото Dezeen

В прошлом месяце проектанты "Amaala" представили дизайн для международного аэропорта на огромном курорте, который раскинется на территории 4 555 квадратных километров в природном заповеднике "Принц Мохаммед бин Салман".

Ожидается, что аэропорт рядом с роскошным курортом откроется в 2023 году и будет обслуживать миллион пассажиров в год.

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Расположится курорт Амаала на северо-западном побережье Саудовской Аравии и будет иметь 2 500 гостиничных номеров и более 800 вилл и других объектов недвижимости, а также 200 роскошных магазинов, которые раскинутся между тремя отдельными городами (Triple Bay, Coastal Development, The Island).