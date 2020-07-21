Garden House – жилой дом в Лондоне, который строили как "подвесную" корзину с цветами. Раньше здесь была одноэтажная мастерская, которую строили только как придаток к старому викторианскому дому. После ремонта внутри стало больше света и пространства, а само здание намного экологичнее.

Саму мастерскую построили еще в середине 90-х сами владельцы дома, сообщает Archdaily. Интересно: Крыша-сад, которая собирает дождевую воду: в Лондоне построили экологическое жилье – фото Само здание является кирпичным, а внутри дизайнеры использовали старый дизайнерский прием, по которому белоснежный интерьер разбавили деревом. Поэтому здание стало намного уютнее, чем раньше.

В крышу встроены мансардные окна / Фото Archdaily Теперь кроме мастерской здесь расположены также кухня, столовая, спальня и гостиная.

Мастерская здесь обустроена на новосозданном втором этаже / Фото Archdaily Однако наиболее интересной здесь является именно крыша, которая похожа на пирамиду Кукулькану. Здесь на каждой "ступеньке" лежит декоративный белый камень и растут различные растения. К теме: Вертикальный эко-поселок: невероятные фото зеленого небоскреба из Ливана Смотрите больше фото дома-пирамиды: