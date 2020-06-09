Архитектурная фирма ODA спроектировала жилой дом в центре Сиэтла, который будет пополам разделять парк. Проект "Сиэтл Башня" предусматривает строительство 361-метровой башни с 1080 квартирами. Также здесь будут точки с розничной торговлей, гаражи и кооперативные помещения.

Сетчатый белый фасад снаружи отличает здание от соседних небоскребов, сообщает Dezeen.

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Каждая из четырех сторон имеет отверстие для открытия парка, расположенного в центре здания. Парк разработан как общее парковое пространство для жителей, а также как обзорная точка для осмотра горы Ренье.



Здание расположится в центре Сиэтла / Фото Dezeen

По словам разработчиков, проект предоставляет пример создания частных открытых площадок и стал бесценным для жителей. Поскольку во время самоизоляции, такие просторы предоставят доступ к свежему воздуху.



С террасы открываются виды на горы / Фото Dezeen

Должен быть лучший способ обустроить свои дома в наших все более плотных городах, где мы можем наслаждаться приватностью, получить доступ к открытым пространствам и почувствовать солнечный свет на лице,

– рассказал один из разработчиков.

Схема небоскреба / Фото Dezeen

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Внутри парк оборудован диванами, креслами и столами.