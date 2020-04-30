Как построить большое жилье на маленьком участке: пример из Аргентины – фото

В старом железнодорожном микрорайоне города Мендоса, на ограниченном пространстве построили многофункциональный и просторный дом. Жилье состоит из четырех блоков, в каждом из которых по две комнаты. Однако участок, на котором расположено жилье, имеет всего 9,5 метров в ширину.

Разработчики проекта стремились сохранить каждый квадратный метр пространства, а построить высокий дом не было возможности, единственным выходом было использовать глубину, пишет Archdaily.

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Предпосылкой реализации проекта было создание четырех частей с собственными расширениями, сохраняя определенную независимость и конфиденциальность в отношении других подразделений. В результате получился серпантин частных и общих дворов, что обеспечивает перекрестную вентиляцию и хорошее освещение.



Дом построили вглубь / Фото: Archdaily

Каждая комната имеет большие окна, которые, впрочем защищены кирпичными экранами. Таким образом в комнаты попадает достаточное количество света, но жители чувствуют себя защищенными и получают определенную приватность.



Кирпичные экраны построили для обеспечения приватности жителей / Фото: Archdaily

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Просеянные стены, кривые окна и иллюминаторы функционируют как композиционные элементы, которые делают возможной игру света в течение дня. Вертикальный сад, который сделан в углублениях, наполняет пространство жизнью и теплом.

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