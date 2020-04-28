Как превратить старый сарай в стильное современное жилье знают в Мадриде: фото

Недалеко от Мадрида архитекторы решили превратить старый сарай в жилой дом. Серьезной реконструкции помещения решили не делать, однако результат превзошел ожидания создателей.

Первой задачей было установление всех коммуникаций. Электроэнергия, водопровод, водоотвод, тепло и другие базовые потребности современных жилищ, пишет Archdaily.

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Сейчас дом имеет полноценные этажи, открытую крышу и небольшой внутренний дворик.



Чтобы не разрушать облицовку стен, электропровода выведены наружу / фото: Archdaily

В роли перекрытия для помещения использовали "сэндвич-панели", которые удачно разместились между старыми бревнами.



Панели помогут лучше сохранять тепло между этажами / фото: Archdaily

Архитекторы добавили деревянную лестницу, мансардное окно на лестничной клетке и решили заменить гофрированные панели на поликарбонат, который лучше пропускает свет с обоих этажей.



Интерьер в доме старались максимально сохранить / фото: Archdaily

Дом также имеет выход во внутренний двор, который будет служить обеденной зоной в летний период. По обеим сторонам двора тянутся светлые просторы, которые контрастируют с небольшими углублениями старого сарая и создают места для зимнего сада в холодные месяцы.



Внутренний двор дома довольно тесный / фото: Archdaily

Во время обновления сарая решили полностью сохранить деревянное покрытие и почти не меняли внешнего вида стен. В результате интерьер в доме получился в стиле кантри.

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Так выглядит спальня дома / фото: Archdaily