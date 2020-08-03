В связи с пандемией и карантинными ограничениями по всему миру, люди начали переосмысливать понятие "дом". Большинство из нас перестали воспринимать собственное жилье как место для релакса и сна, зато все чаще возникает вопрос об универсальности домов. Известное архитектурное издание поставило вопрос перед читателями: каким будет жилье будущего? Что из этого получилось – читайте в материале.

Это уже не первое издание просит своих читателей присылать свои варианты домов будущего, пишет Archdaily.

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По словам обозревателей, сегодня понятие дом действительно размылось "поскольку мы адаптировали рабочие места, социальную, спортивную и повседневную жизнь за последние несколько месяцев".



Один из вариантов проекта дома будущего от читателя / Фото Archdaily

В годы многие архитекторы исследуют понятие дом, и пытаются его переосмыслить. Речь идет обычно о доступном жилье, отношениях между людьми и природой.



Этот дом спроектирован с учетом климатических изменений / Фото Archdaily

Впрочем проэктами могут заниматься не только архитекторы. Так, речь идет о конкурсе The Home, по которому каждый читатель может использовать промо-код #HOME2020 и за 10 долларов зарегистрировать свою работу. Есть возможность выиграть 8000 долларов призовых денег плюс опубликовать свою работу.



А это вариант "умного дома" / Фото Archdaily

Конкурс HOME предлагает всем желающим придумать как будут выглядеть дома в будущем. Так, дизайнеры могут учесть влияние роста населения, климатические изменения и в то же время близость крупных городов на побережье, новые технологии строительства, реакцию на современную пандемию, и тому подобное.

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