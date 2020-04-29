Какова вероятность кризиса в сфере строительства в 2020 году: комментарии экспертов

Почти два месяца прошло с момента, когда большинство стран мира ввели карантин, чтобы остановить пандемию коронавируса. Замедление экономической активности мира неизбежно приведет к мировому кризису. Вопрос только в том насколько сильно он затронет сектор строительства.

На вопрос о вероятности общемирового кризиса в мире отвечают эксперты и авторы наиболее посещаемого в мире сайта, специализирующегося на архитектуре – Archdaily.

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По словам экспертов Archdaily, после введения карантина все работники сферы строительства кроме собственно строителей и людей, которые обязаны находиться на строительной площадке, работают из дома.

Сегодня все организационные вопросы, касающиеся нынешних проектов проводятся в онлайн режиме. Такая проблема не повлияла на рынок строительства, но существует угроза для новых объектов и находящихся на стадии разработки.

Будут ли останавливаться строительства



Строительства одними из первых восстановят работы / фото: Unsplash

Большинство объектов уже на поздних стадиях строительства достроят без ощутимых задержек. Причиной этому является громоздкая система рынка недвижимости и запас, который имеют большинство строительных и девелоперских компаний.

Так, по словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрия Пита, крупные девелоперские компании должны пережить кризис без ощутимых потерь. По его словам, такого провального сезона, как был в 2008 году, точно не будет.

По словам Юрия Пита, увеличение стоимости материалов не станет причиной для остановки строительства.

Если где-то и остановилось какое-то строительство, то это из-за невозможности правильно посчитать стоимость строительства. Однако строительные и девелоперские компании должны выдержать,

– рассказал Юрий Пита.

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Что с государственными заказами

Со строительством за бюджетные деньги ситуация не столь оптимистична. Так, по всему миру сегодня много проектов по государственному заказу стоят на паузе. В дополнение к этому – нестабильность международных рынков делает такие строительства более уязвимыми. Именно поэтому эта ветвь пострадает больше всего.

Не будет преувеличением сказать, что существует вероятность возникновения кризиса в области архитектуры и строительства,

– рассказывают в Archdaily.

Однако даже по самому пессимистическому прогнозу большинство проектов таки достроят после оживления экономической активности населения.

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Подорожают ли квартиры



Подорожание, скорее всего, будет временным / фото: Unsplash

Несмотря на непродолжительное падение цен в первые несколько недель карантина (реакция на рыночные колебания), сейчас квартиры снова подорожали. Так, за первый квартал 2020 года в Украине произошел рост цен на жилую недвижимость.

По данным Госстата Украины, в сравнении цен I квартала 2020 г. и I квартала 2019 года, однокомнатные квартиры на вторичном рынке выросли на 13,4%. На первичном же рынке недвижимости наибольший рост в трехкомнатных квартир за этот период – на 9,2%.

Однако такое подорожание также вызвано колебаниями во времена экономического анабиоза. И по прогнозам является лишь временным.