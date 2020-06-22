Проект Casa R разместили на каменных глыбах. Здание расположено в конце деревни Сотта, что на острове Корсика. Архитекторы создали "блок" с плоской крышей, который имеет минимальное влияние на ландшафт и грамотно продолжает каменный рельеф.

В общем помещение имеет всего 2 окна и двое входных дверей, сообщает Archdaily.

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Чтобы правильно "вставить" коробку между двумя камнями, мы представили себе очень простой и вертикальный дом, который имел бы минимальное влияние на землю,

– объяснили архитекторы.

Дом имеет всего два окна / Фото Archdaily

Несмотря на плотный бюджет, проект исполнил замысел архитекторов. Дом имеет всего одно прямоугольное пространство, внутри разделенное несколькими перегородками.

Ко входу в дом ведет каменная лестница / Archdaily

Издалека здание ничем не отличается от окружающего ландшафта. Такого эффекта удалось достичь из-за цвета бетона, из которого возведено жилье.

Интерьеры здесь выполнены в минималистическом стиле, а элементы декора изготовлены преимущественно из древесины.

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