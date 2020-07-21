Архитектурная студия PARTISANS запланировала строительство нового железнодорожного вокзала города. Кроме скоростной станции, город Иннисфил получит новый городской центр, а само планирование будет достаточно инновационным. Больше о "городе будущего" – читайте в материале.

Бывший пригород Торонто – город Иннисфил является важным узловым железнодорожным центром не только мегаполиса, но и всей Канады. Станцию построят в ответ на функцию города, который должен обеспечить проезд скоростных поездов в Торонто, сообщает Archdaily

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Архитекторам придется построить не только современный железнодорожный вокзал, но и перенести центр Иннисфила немного западнее.



В самом центре нового города расположится вокзал / Фото Archdaily

Так, в течение следующих 3-5 лет PARTISANS будут сотрудничать с городком Иннисфил для развития вокзала и нового района. Здесь появятся торговые помещения, гостиницы, автовокзал, а также парки и скверы.



Новый район станет городом будущего / Фото Archdaily

Мы рады, что будем двигаться вперед в воплощении в жизнь этой новой инновационной общины, будет чем-то таким, чего мир не видел раньше,

– рассказала мер города Иннисфил Лин Доллин



Город и дальше будет транзитным / Фото Archdaily

Новый транзитный хаб предназначен для интеграции сельского ландшафта в новый центр города. Сама крыша железнодорожного вокзала станет общественным пространством для местных жителей.

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Город также будет довольно экологическим / Фото Archdaily