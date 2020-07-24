На вершине горы Поп Иван Черногорский установили леса вокруг обсерватории Белый Слон. Сооружение построено на высоте более 2 тысячи метров, что делает ее наиболее высоко расположенной в Украине. После реконструкции Белый Слон будет служить спасателям, туристам и академическому сообществу Украины и Польши.

Поп Иван Черногорский имеет высоту 2028 метров, сообщает Дом 24.

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На фотографиях заметно, что вокруг башни установлены леса. Проект предусматривает, что в восстановленном здании бывшей обсерватории кроме спасательного поста, работающего и сегодня, появится высокогорный спасательный учебный центр.

Все реставрационные работы финансирует ЕС в рамках Программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020 годы. Здание была здесь построена еще в 1938 году, поэтому находится в аварийном состоянии.

Ректор Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника, профессор Игорь Цепенда заявил, что "за 3-5 лет обсерватория станет крупнейшим научным объектом не только в Украине, но и в восточной Европе".



Больше всего в ремонте нуждается одна из башен обсерватории / Фото Белый слон

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Ранее руководство Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника заявляло о планах создать "самую длинную и самую тяжелую крестную дорогу" с 12 стациями от подножия к вершине горы Поп Иван. Впрочем из-за критики в соцсетях эту идею отвергли.