С кирпичным полом: посреди австралийского леса построили современный домик – фото
Недалеко от города Перт, в Австралии, архитекторы обновили и реконструировали здание, которое было возведено посреди леса еще в 90-х годах. В обновленном доме есть гостиная, спальня с ванной, большая комната для чтения, а также старое помещение.
Гордостью этой реконструкции является именно читальный зал с большими раздвижными дверями, сообщает Archdaily.
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Бескаркасное угловое окно в спальне обеспечивает панорамный вид на окружающие дом деревья.
Спальня довольно открыта к внешнему миру / Фото Archdaily
Также в читальном зале дизайнеры решили использовать подоконник, как уютное место для чтения и созерцания природы.
Темно-серые тона, которые преобладают снаружи на стенах, контрастируют с внутренними белыми и облицованными деревом перегородками.
Подоконник специально расширили / Фото Archdaily
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Старую часть здания решили оборудовать небольшой открытой террасой с кирпичным полом.
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