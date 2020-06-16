Недалеко от города Перт, в Австралии, архитекторы обновили и реконструировали здание, которое было возведено посреди леса еще в 90-х годах. В обновленном доме есть гостиная, спальня с ванной, большая комната для чтения, а также старое помещение.

Гордостью этой реконструкции является именно читальный зал с большими раздвижными дверями, сообщает Archdaily. Похоже: Рай для букинистов: в Великобритании построили дом для чтения книг – фото Бескаркасное угловое окно в спальне обеспечивает панорамный вид на окружающие дом деревья.

Спальня довольно открыта к внешнему миру / Фото Archdaily Также в читальном зале дизайнеры решили использовать подоконник, как уютное место для чтения и созерцания природы. Темно-серые тона, которые преобладают снаружи на стенах, контрастируют с внутренними белыми и облицованными деревом перегородками.

Подоконник специально расширили / Фото Archdaily Вас может заинтересовать: Коробка на столбах: интересное архитектурное решение для одинокого дома в Бразилии – фото Старую часть здания решили оборудовать небольшой открытой террасой с кирпичным полом. Смотрите больше фото дома из Австралии: