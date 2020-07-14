Проект расположен в забитом горном селе у подножия горы Симинг в городе Юяо, провинция Чжэцзян. Дом имеет высоту 8 метров, а круглой формы крыша наклонена под определенным углом. Самое интересное, что такая форма вызвана не фантазией дизайнера, а имеет вполне практическое назначение.

Деревянный домик расположен на западном берегу небольшой местной реки, а вокруг растет бамбук, сообщает Archdaily.

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Домик разделяют на верхнюю и нижнюю части. Нижняя состоит из стальных опор, в то время как верхняя часть – это сплошная деревянная структура, а часть террасы расположена над рекой.

Крыша также частично затеняет террасу / Фото Archdaily

Помещение имеет два этажа, на первом уровне расположена ванна, небольшая кухня и гостиная. Наверху – спальни и терраса.

Все комнаты здесь имеют круговое планирование / Фото Archdaily

Огромная крыша и часть стен в конструкции поддерживают 57 крупных балок. Впрочем, странной формы крыша не является произвольной фантазией архитектора. Именно круг позволяет посетителям чувствовать круговую последовательность комнат и пространств дома. К тому же, именно такая крыша позволяет разместить большое слуховое окно.

Форму крыши несколько раз меняли / Фото Archdaily

Окно в верхней части здания призвано гарантировать приватность, и в то же время большое количество дневного света внутри. Кроме того, идя по спиральной лестничной клетке на второй этаж, люди могут сесть на террасу и увидеть старое дерево, которому почти двести лет.

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Внизу протекает небольшой ручей / Фото Archdaily