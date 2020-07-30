На международном туристическом курорте Mogan Mountain, который является известным живописным местом в районе дельты реки Янцзы построили эксклюзивный отель. Самым интересным является его геометрическая форма – Кубик Рубика.

Перед архитекторами стояли четкие требования, которые были полностью выполнены, пишет Archdaily.

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Так, ширина, высота и длина имеют идентичные параметры – 12х12х12.



Возле отеля есть небольшой бассейн / Фото Archdaily

Каркас кубика образован армированной стальной конструкцией, а стены сделаны из стекла и разделены на небольшие квадраты. Таким образом каждый номер здесь прозрачный и имеет роскошный вид на реку и лес.



Вокруг располагается курортная зона / Фото Archdaily

Первый этаж здания – важнейшая общественная зона всего здания. Он функционирует как рецепция, столовая, коммуникация и задняя зона. Второй и третий этажи – основные зоны, здесь есть 6 номеров для гостей.

Будучи самостоятельным пространством, каждая гостевая комната имеет завершенный интерьер и уникальный пейзаж. Идеально белая спиральная лестница служит "центральной осью" всей кубической системы, и вносит светлый луч в темный интерьер первого этажа.



На первом этаже здесь общественные зоны / Фото Archdaily

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Сам отель стоит на бетонной платформе, которая образует двор с бассейном.

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