Серый цвет является одним из самых популярных в оформлении фасада дома. Дерево, металл, лепнина, камень – лишь малая толика из всех материалов, которыми облицовывают экстерьер зданий и позже красят в серый цвет. Вашему вниманию представляем 5 стильных домов с серыми фасадами.

Серый цвет считается классическим и для интерьеров, сообщает Dezeen.

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Подборка из 5 стильных домов с серыми фасадами

House B, Австрия

Дерево предварительно было обработано / Фото Dezeen

Австрийская архитектурная фирма Smartvoll облицевала эту пристройку к дому в Клостернебурзи хвойной древесиной. Дерево предварительно обработали специальным веществом, которое и повлияло на цвет фасада.

C-House, Ирландия

Раньше дом был полностью разрушен / Фото Dezeen

Дом C в Ирландии был поврежден наводнением. Архитекторы обновили его темно-серый цветом стен, покатой крышей и "светлыми дымоходами".

De La Roche, Канада

Серая рамка только подчеркнула очертания фасада / Фото Dezeen

Тот случай, когда владельцы очень хотели серый цвет дома и необычный дизайн экстерьера. Архитектурная студия при реновации здания в Монреале просто добавила серую рамку. Таким образом дом начал выделяться среди соседних.

Casa de Lata, Бразилия

Внешне дом выглядит как ограждение / Фото Dezeen

Яркий интерьер и пышный двор прячутся за четырьмя стенами, что собственно и образуют здание из Бразилии, который разработан для заядлых коллекционеров автомобилей.

Архитекторы использовали темно-серые металлические панели и гарапию, чтобы покрыть фасад и крышу.

Two Bay Windows, Канада

Здесь цвет дома обеспечивает черепица / Фото Dezeen

Канадская студия D'Arcy Jones Architects "одела" этот дом в Ванкувере кедровыми черепицами. Резиденция расположена на узком участке и обладает двумя большими окнами на фасаде.

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Металлический угольный цвет образует рамы и панели на множестве окон, которые выступают с фасада.