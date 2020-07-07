В центре города Анклам в Германии архитекторы отреставрировали фасад жилищно-коммерческого здания, который разделен на три фронтона. Каждый из этих фронтонов имеет кирпичный фасад и разный цвет. Дом объединяет только готический стиль архитектуры с присущими для него остроконечными крышами.

Город расположен в земле Мекленбург-Передняя Померания, что недалеко от границы с Польшей, сообщает Archdaily.

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Дома имеют традиционный кирпичный фасад и различную высоту крыши. После реновации здание получило первоначальный цвет для всех трех фронтонов. Так, здесь присутствуют пепельно-серый, коричнево-красный и песочно-бежевый цвета, которые придают зданию еще более строгий внешний вид.

Фронтон посередине самый крупный / Фото Archdaily

Перфорированный кирпичный узор на одном из фронтонов был разработан как декоративный элемент в зоне лестницы. Крыша дома покрыта традиционной черепицей.

Такие узоры на фасадах делают на месте лестницы / Фото Archdaily

Дом содержит 15 квартир различной площади. На первом этаже размещены два коммерческих помещения. В квартирах просторные террасы или балконы, которые выходят на тихий солнечный сад. Окна от пола до потолка обеспечивают свет.

Дома довольно старые, так что фасады успели потерять цвет / Фото Archdaily

Хорошо размеренные спальни и оптимально оформленные ванные комнаты делают квартиры привлекательными для будущих арендаторов.

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Четкие линии разделяют фронтоны по цветам / Фото Archdaily