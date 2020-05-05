Когда камни становятся элементом декора: фото дома с панорамой на Эгейское море
На греческом острове Миконос построили шестикомнатную виллу. Особенностью постройки является использование большого неотесанного камня в декоре экстерьера дома и двора.
В центре плана жилья разместили двор со столовой, с которой открывается панорама на Эгейское море, пишет Dezeen.
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Внешние просторы не только наполнены камнями, но и затенены решетками из каштанового дерева, чтобы бороться с субтропическим климатом местности.
Из дома открывается панорама на Эгейское море / фото: Dezeen
Чтобы создать дом, который бы позволил гостям наслаждаться пребыванием на улице в течение всего дня, нам нужно было фильтровать интенсивность солнечного света, обеспечивая тень и защиту от стихий,
– рассказали в архитектурной студии, которая занималась проектированием жилища.
Дерево и камень должны были стать основным материалом в строительстве и декоре / фото: Dezeen
Над парадным входом расположили деревянный навес, который выступает над внутренним двориком, а один из углов поддерживается большим камнем. Именно дерево и камень стали основным строительным материалом для жилья.
Навес создает тень на террасе дома / фото: Dezeen
Каменные стены строили вручную, используя подручный материал.
Интерьер в доме Средиземноморский / фото: Dezeen
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Растения и керамические скульптуры украшают дом, добавляя непринужденную и приземленную атмосферу.