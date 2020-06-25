Архитектурная компания Hachem Architects спроектировала отель на сумму 65 миллионов долларов. Внешне новый проект похож на римский Колизей посреди лавандовой фермы. Внутри помещения также будет оборудование, которое будет превращать лаванду в джин.

Форма нового здания напоминает подкову, сообщает Archdaily.

К слову: "Космические" здания: в Южной Африке строят бюджетное жилье из земли в мешках – фото

Новое здание будет вмещать 196 номеров, спиртзавод, ресторан, конференц-залы и спа-центр.



Вокруг гостиницы растет лаванда / Фото Archdaily

Дизайн был сделан, чтобы захватить воображение нового поколения путешественников,

– рассказывает один из архитекторов.



Часть дома утонул в лаванде / Фото Archdaily

Неожиданная форма вызывает также необычный интерьер, в котором вестибюль, комнаты для гостей, развлекательные пространства и коридоры имеют различные скрытые комнаты и закоулки.



С этого ракурса отель похож на Колизей / Фото Archdaily

Кожу, натуральный бетон, обшивку золотом и брус использовали здесь для обустройства интерьера, чтобы вызвать тепло и роскошь, а текстуры совокупных открытых поверхностей.

Читайте также: Работа под шум моря: в Японии построили офисный комплекс вблизи пляжа – фото



Интерьер здесь выполнен в сдержанных пастельных цветах / Фото Archdaily