Колизей посреди поля лаванды: фото гламурного отеля из Австралии
Архитектурная компания Hachem Architects спроектировала отель на сумму 65 миллионов долларов. Внешне новый проект похож на римский Колизей посреди лавандовой фермы. Внутри помещения также будет оборудование, которое будет превращать лаванду в джин.
Форма нового здания напоминает подкову, сообщает Archdaily.
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Новое здание будет вмещать 196 номеров, спиртзавод, ресторан, конференц-залы и спа-центр.
Вокруг гостиницы растет лаванда / Фото Archdaily
Дизайн был сделан, чтобы захватить воображение нового поколения путешественников,
– рассказывает один из архитекторов.
Часть дома утонул в лаванде / Фото Archdaily
Неожиданная форма вызывает также необычный интерьер, в котором вестибюль, комнаты для гостей, развлекательные пространства и коридоры имеют различные скрытые комнаты и закоулки.
С этого ракурса отель похож на Колизей / Фото Archdaily
Кожу, натуральный бетон, обшивку золотом и брус использовали здесь для обустройства интерьера, чтобы вызвать тепло и роскошь, а текстуры совокупных открытых поверхностей.
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Интерьер здесь выполнен в сдержанных пастельных цветах / Фото Archdaily