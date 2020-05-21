Колониальный стиль и эко стандарты: фото экспериментальной многоэтажки с Австралии

В столице Австралии, Сиднее, построили многоквартирный жилой дом в колониальном стиле, чтобы не нарушить внешний облик исторического района. Однако особенностью здания является сочетание экологических инициатив и истории страны в одном здании.

В результате проект удачно гармонирует с окружающими зданиями и одновременно отвечает всем экологическим стандартам, пишет Archdaily.

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На крыше дома обустроили большой парк с зонами для отдыха, овощными садами, безопасными игровыми зонами для семей и столовыми.



Для жильцов дома оборудован парк на крыше / фото: Archdaily

Еще одной особенностью здания являются сквозные арки на первом этаже, которые ведут в парковый комплекс города. Изнутри порталы обшиты деревянным брусом.

Связь с колониальным прошлым проект показывает своим кирпичным фасадом, который перекликается с историческими соседними домами. Окна здесь немного утоплены в фасад, таким образом архитекторы смогли добавить внутренние балконы и приятную прохладную атмосферу на террасах.



Снаружи дом не отличается от общей застройки / фото: Archdaily

Разработчики проекта уверяют, что все материалы, из которых возведено здание, поддаются переработке. Сам проект экспериментальный и может быть реализованным по всей Австралии.

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