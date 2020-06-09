Компания Hideout Horizon продолжает удивлять своими уютными проектами. На этот раз в джунглях Индонезии появилось современное комфортное двухэтажное бунгало. Здание здесь полностью открыто к джунглям, а крыша сделана из соломы.

Помещение искусно разделено на различные функциональные зоны, пишет Archdaily.

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Первый этаж здесь вмещает гостиную, кухню и ванную комнату. Верхний уровень содержит спальни и комнаты для гостей. Его изюминкой является большая круглая кровать, которая похожа на гнездо посреди комнаты.



Снизу расположен небольшой бассейн / Фото Archdaily

Этажи здесь соединены между собой пандусом, а само здание полностью сделано из бамбука. Подвесная сетка над бассейном и бамбуковые качели внизу добавляют интересных черт помещению.



Дом довольно экологичный / Фото Archdaily

Жилье планируют снимать для туристов. Забронировать его можно на сайте Hideout Horizon.

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