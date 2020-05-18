Комфортная жизнь в лесу: в Португалии туристам предлагают пожить в современных бунгало – фото

Эко-дома появились в парке Педраса Сальгадаса, что в Португалии. Бунгало посреди дикого леса являются гостиничными номерами. Небольшие внешне домики содержат все необходимое для комфортного отдыха.

С другой стороны, органичность самого парка фактически предлагает разместить здесь бунгало, которые небольшие по сравнению с обычным отелем и их гораздо проще скрыть среди деревьев, пишет Archdaily.

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Каждый из домиков состоит из прихожей, ванной комнаты, гостиной и спальни. Проект реализовывали так, чтобы не вырубили ни одно из деревьев. Действительно, каждый дом интегрирован в экосистему и не нарушает ее.



Во время строительства не срубили ни одного дерева / фото: Archdaily

Некоторые из них смешиваются и путаются с деревьями. Они хотят быть деревьями,

– рассказали инициаторы проекта.



Интерьер тоже выполнен в эко-стиле / фото: Archdaily

Каждый модуль здесь расположен так, чтобы сохранить конфиденциальность своих жителей. Покрытия шиферной крышей создает ощущение старых и органических зданий.

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Несколько домиков соединили между собой / фото: Archdaily