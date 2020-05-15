Конец эпохи плагиата: Китай запрещает строительство небоскребов и одинаковых зданий – детали

Правительство Китая ввело ограничительные меры в отношении градостроительства в стране. Отныне все здания выше 250 метров будут проходить тщательную проверку на этапе проектирования, а строительство небоскребов превышающих 500 метров вообще запрещается. Также в Китае запретят строительство похожих внешне зданий.

Текст с изменением политики градостроительства опубликовали на сайте министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства, пишет Dezeen.

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Чтобы воплотить дух города, показать стиль времени и выделить китайские особенности, мы сообщаем об изменении политики строительства городов,

– пояснили в правительстве.

Запрет плагиата

Документ дает рекомендации для архитекторов, согласно с которыми "политика копирования" недопустима в отношении строительства важных для страны сооружений. Речь идет о стадионах, выставочных залах, музеях и больших театров.



Огромный ботанический музей в Китае внешне напоминает каплю воды / фото: Archdaily

В прошлом многие памятники и сооружений, построенные в Китае, были прямыми репликами европейцев. В стране воссоздан Тауэрский мост, похожий на лондонский оригинал, Триумфальная арка, Эйфелева башня и Сиднейский Оперный театр.

Этим указом такая политика должна прекратиться.

Запрет на небоскребы

Правительство также издало указания политики касательно масштабных архитектурных проектов, которые также направлены на ограничение широкомасштабного строительства небоскребов в стране.



Этот проект планируется завершить в Китае до 2024 года/ фото: Archdaily

В частности новые здания выше 500 метров запрещены вообще, а небоскребы, высота которых более 250 метров будут строго ограничиваться.

Дело в том, что прошлый год был рекордным в строительстве небоскребов высотой более чем 300 метров. В частности, в 2019 году закончили строительство 530-метрового центра финансирования – это самая высокая башня страны. В целом в Китае в 2019 году было завершено строительство 57 зданий, высота которых составляет более 200 метров.

Ограничить строительство "странных зданий"

Под определением "странное здание" подразумеваются дома, которые отличаются из общего городского пейзажа.



Теперь новостройки не могут выделяться от остальных зданий в городе/ фото: Archdaily

Новые архитектурные проекты должны отвечать требованиям городского дизайна с точки зрения формы, цвета, объема, высоты и пространства,

– отмечается в документе.

Эти советы согласуются со взглядами, высказанными президентом Китая Си Цзиньпином, который призвал прекратить строительство "странных домов" во время своего выступления в 2014 году. Далее шла директива 2016 года о запрете "негабаритной, ксеноцентричнои и странной" архитектуры.

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