Один из районов Парижа планируют серьезно осовременить возведением одинаковых пятиэтажных домиков белого и коричневого цвета, которые соединят между собой балконами. Контраст будет не только в цвете, но и структуре фасада – белые помещения сделают пористыми, а коричневые гладкими.

Улицы в микрорайоне будут иметь обильную растительность на обочинах, пишет Archdaily.

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Проект состоит из абсолютно идентичных пятиэтажных домов с классическими крышами. Отличаться будет только цвет домов и фасад, белые будут иметь продольные линии, а коричневые будут абсолютно гладкими.



Улицы между домами будут пешеходными / Фото Archdaily

Здания соединят балконами, покрытыми тонкой металлической сеткой, защищающей частную жизнь жителей, не лишая их естественного света.

Район будет возведен возле парка Ла-Виллет, на севере Парижа.

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