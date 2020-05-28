Коробка на столбах: интересное архитектурное решение для одинокого дома в Бразилии – фото

Американская архитектурная студия Olson Kundig реализовала проект для одинокого дома неподалеку от Рио-де-Жанейро. Интересно, что само здание не касается земли и стоит на бетонных столбах. Такое решение позволило создать большую затененную террасу под домом.

Одним из столбов является большой дымоход, который выводит дым из обоих каминов – на террасе и в самом доме, пишет Dezeen.

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Это помещение было построено для пары, которая хотела уединенного убежища после многих лет жизни в шумном Рио-де-Жанейро. В целом помещение имеет площадь в 140 квадратных метров.



Добраться внутрь можно только с помощью лестницы / Фото Dezeen

Здание висит над землей и является площадкой для того, чтобы собственники могли оценить и насладиться прекрасным ландшафтом Рио,

– рассказал один из разработчиков проекта.



В интерьере преобладает дерево / Фото Dezeen

Каркас дома сделан из черной стальной рамы, чтобы предотвратить коррозию. Стены здесь сделаны из стекла, сквозь которые открывается вид на Рио-де-Жанейро.



Терраса расположена прямо под гостиной / Фото Dezeen

Бетонный пол на крытой террасе пигментируется красной краской, в то время как потолок покрыт древесиной из местных деревьев.

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В гостиной комнате уют создает камин / Фото Dezeen

В интерьере большинство мебели и облицовки стен и пола – деревянные. В гостиной и спальне вдоль стен тянутся книжные полки.