Коробка на столбах: интересное архитектурное решение для одинокого дома в Бразилии – фото
Американская архитектурная студия Olson Kundig реализовала проект для одинокого дома неподалеку от Рио-де-Жанейро. Интересно, что само здание не касается земли и стоит на бетонных столбах. Такое решение позволило создать большую затененную террасу под домом.
Одним из столбов является большой дымоход, который выводит дым из обоих каминов – на террасе и в самом доме, пишет Dezeen.
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Это помещение было построено для пары, которая хотела уединенного убежища после многих лет жизни в шумном Рио-де-Жанейро. В целом помещение имеет площадь в 140 квадратных метров.
Добраться внутрь можно только с помощью лестницы / Фото Dezeen
Здание висит над землей и является площадкой для того, чтобы собственники могли оценить и насладиться прекрасным ландшафтом Рио,
– рассказал один из разработчиков проекта.
В интерьере преобладает дерево / Фото Dezeen
Каркас дома сделан из черной стальной рамы, чтобы предотвратить коррозию. Стены здесь сделаны из стекла, сквозь которые открывается вид на Рио-де-Жанейро.
Терраса расположена прямо под гостиной / Фото Dezeen
Бетонный пол на крытой террасе пигментируется красной краской, в то время как потолок покрыт древесиной из местных деревьев.
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В гостиной комнате уют создает камин / Фото Dezeen
В интерьере большинство мебели и облицовки стен и пола – деревянные. В гостиной и спальне вдоль стен тянутся книжные полки.