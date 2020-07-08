Увидеть интерьер внутри монетного двора Испании, к сожалению, нельзя – так как это государственная тайна. Однако можно рассмотреть фасад и посетить музей на территории. Это здание стало центром ограбления в сериале "Бумажный дом". Там снимали только некоторые кадры и сцены.

Королевский монетный двор Испании был основан в Мадриде в далеком 1615 году. В 2015 году Национальная фабрика монет и марок страны официально отпраздновала 400-летие своей бесперебойной работы, сообщает 24 канал.

Читайте также: Дом Тайлера Джозефа: где живет вокалист группы Twenty One Pilots – фото

Королевский монетный двор находится на улице Хуан Хорхе, 106 в Мадриде, и в дополнение к деньгам здесь печатаются официальные документы, удостоверяющие личность, а также электронные сертификаты.

Карта с адресом Королевского монетного двора Испании:

Внутреннюю часть Королевского монетного двора можно посетить, также открытым для экскурсий является музей монетного двора в пристройке. В его помещениях хранятся значительные коллекции нумизматики, филателии, лотерей, а также техника, которая используется для печати денег. Монетный двор открыт со вторника по пятницу с 10:00 до 17:30, а в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 14:00.



Королевский монетный двор сегодня / Скриншот из Гугл карт

На самом деле узнаваемым помещение Королевского монетного двора в Испании стало после выхода на стриминговой платформе Netflix сериала "La casa de papel" – "Бумажный дом" в переводе на украинский.



Обложка сериала "Бумажный дом" / Фото Money Heist.com

По сценарию, группа грабителей воплощала масштабное ограбление – с заложниками и печатью денег. Следовательно, Монетный двор Испании стал настоящей меккой для туристов.

Трейлер к сериалу "Бумажный дом":

К слову, La Casa de Papel (Бумажный дом) стал самым популярным неанглоязычным сериалом на Netflix и получил настоящий международный успех. Теперь все ассоциируют испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали с сериалом, поскольку грабители, по сценарию, надевали маски именно с его изображением.