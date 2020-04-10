Королевство бетона: 10 знаковых зданий китайского брутализма – фото
В Китае последние 20 лет сформировался устойчивый тренд на грубую бетонную архитектуру. Писатель и фотограф Альберто Болонья освещает 10 лучших образцов китайского брутализма.
Анализ китайской брутальной архитектуры освещен в книге "Китайский брутализм сегодня", пишет Dezeen.
Смотрите также: Переосмысление пространства: парк с бассейном на обломках торгового центра в Тайване – фото
В то же время, по словам самого автора, в книге проанализировано очень мало зданий.
Я анализировал лишь вершину пирамиды, я анализировал очень мало зданий,
– рассказал Альберто Болонья.
10 знаковых зданий в стиле китайского брутализма
Гимназия Нового кампуса университета Тяньцзинь
Корпуса университетов в Китае часто делают из бетона / фото: Dezeen
Если вы посмотрите на это здание, вы сможете увидеть формы, полученные с помощью деревянной опалубки. Опалубка стоит дорого, потому что требует работы многих строителей,
– рассказывает Болонья.
Музей истории Нинбо
Во время строительства повторно использовали некоторые строительные материалы / фото: Dezeen
Поверхности здания сочетают бетон и тип кладки, под названием вапан, который использует вторичные строительные материалы.
Музей истории Нинбо – это шедевр с точки зрения орнамента,
– рассказал автор книги.
Музей скульптуры Луеюань-Стона
Это сооружение полностью отлили из бетона / фото: Dezeen
В этом случае бетон использовали не только в качестве орнамента, но и как основной материал для строительства. Именно поэтому, во время строительства не использовались распорки.
Мемориальный зал "Большого похода" Красной армии Китая
Особое внимание исследователи уделяют колоннам / фото: Dezeen
Мемориальный зал в китайском Сычуани очень интересен благодаря архитектурной форме некоторых его элементов.
В основном речь идет про колонны на первом этаже, а также некоторые поверхности, при строительстве которых использовалась опалубка из бамбуковых тростей,
– рассказывает Альберто Болонья.
Приморская библиотека
Эту библиотеку хорошо знают в странах Европы и Америки / фото: Dezeen
Приморская библиотека достаточно известна на Западе. Она построена таким образом, чтобы совместить пространство со светом и несовершенными поверхностями.
По словам автора книги, архитектурная студия знала, что идеальную поверхность получить невозможно.
Культурный центр Шуй
Похожий принцип применили и в предыдущем проекте / фото: Dezeen
Стены этого сооружения также имеют очень шероховатую структуру из-за деревянной опалубки, которую использовали во время строительства.
Музей современного искусства Тайчжоу
По замыслу, бетонная поверхность должна быть гладкой / фото: Dezeen
Еще одно неприступное снаружи здание. Однако, во время строительства этого сооружения, пытались получить идеально гладкую поверхность.
Туристический центр долины "Peachblossom"
Бетон на фасаде имеет разный цвет / фото: Dezeen
Во время декорирования фасада этого сооружения, архитекторы прибегли к технике куста. Она предусматривает использование бетона другого цвета в местах, где есть ошибки во время первичного строительства.
Музей искусств Му Синь
Музей расположен на воде / фото: Dezeen
По мнению автора книги, это шедевр с точки зрения концепции пространства.
Бетон там идеальный. Это пример того, что максимально можно получить от бетонных стен,
– сказал Болонья.
Вас заинтересует: В Милане построят "змеиный" жилой дом – фото
Молодежный лагерь "Арания Цисин"
Это здание показывает блестящее применение бетона в молодежном лагере / фото: Dezeen
Конкретные формы здания, результат тщательного планирования различных функций, создает пространство с качеством и восприятием, на которые, кажется, не влияет плохо управляемая обработка оголенных бетонных поверхностей,
– подчеркнул автор книги