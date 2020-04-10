Королевство бетона: 10 знаковых зданий китайского брутализма – фото

В Китае последние 20 лет сформировался устойчивый тренд на грубую бетонную архитектуру. Писатель и фотограф Альберто Болонья освещает 10 лучших образцов китайского брутализма.

Анализ китайской брутальной архитектуры освещен в книге "Китайский брутализм сегодня", пишет Dezeen.

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В то же время, по словам самого автора, в книге проанализировано очень мало зданий.

Я анализировал лишь вершину пирамиды, я анализировал очень мало зданий,

– рассказал Альберто Болонья.

10 знаковых зданий в стиле китайского брутализма

Гимназия Нового кампуса университета Тяньцзинь



Корпуса университетов в Китае часто делают из бетона / фото: Dezeen

Если вы посмотрите на это здание, вы сможете увидеть формы, полученные с помощью деревянной опалубки. Опалубка стоит дорого, потому что требует работы многих строителей,

– рассказывает Болонья.

Музей истории Нинбо



Во время строительства повторно использовали некоторые строительные материалы / фото: Dezeen

Поверхности здания сочетают бетон и тип кладки, под названием вапан, который использует вторичные строительные материалы.

Музей истории Нинбо – это шедевр с точки зрения орнамента,

– рассказал автор книги.

Музей скульптуры Луеюань-Стона



Это сооружение полностью отлили из бетона / фото: Dezeen

В этом случае бетон использовали не только в качестве орнамента, но и как основной материал для строительства. Именно поэтому, во время строительства не использовались распорки.

Мемориальный зал "Большого похода" Красной армии Китая



Особое внимание исследователи уделяют колоннам / фото: Dezeen

Мемориальный зал в китайском Сычуани очень интересен благодаря архитектурной форме некоторых его элементов.

В основном речь идет про колонны на первом этаже, а также некоторые поверхности, при строительстве которых использовалась опалубка из бамбуковых тростей,

– рассказывает Альберто Болонья.

Приморская библиотека



Эту библиотеку хорошо знают в странах Европы и Америки / фото: Dezeen

Приморская библиотека достаточно известна на Западе. Она построена таким образом, чтобы совместить пространство со светом и несовершенными поверхностями.

По словам автора книги, архитектурная студия знала, что идеальную поверхность получить невозможно.

Культурный центр Шуй



Похожий принцип применили и в предыдущем проекте / фото: Dezeen

Стены этого сооружения также имеют очень шероховатую структуру из-за деревянной опалубки, которую использовали во время строительства.

Музей современного искусства Тайчжоу



По замыслу, бетонная поверхность должна быть гладкой / фото: Dezeen

Еще одно неприступное снаружи здание. Однако, во время строительства этого сооружения, пытались получить идеально гладкую поверхность.

Туристический центр долины "Peachblossom"



Бетон на фасаде имеет разный цвет / фото: Dezeen

Во время декорирования фасада этого сооружения, архитекторы прибегли к технике куста. Она предусматривает использование бетона другого цвета в местах, где есть ошибки во время первичного строительства.

Музей искусств Му Синь



Музей расположен на воде / фото: Dezeen

По мнению автора книги, это шедевр с точки зрения концепции пространства.

Бетон там идеальный. Это пример того, что максимально можно получить от бетонных стен,

– сказал Болонья.

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Молодежный лагерь "Арания Цисин"



Это здание показывает блестящее применение бетона в молодежном лагере / фото: Dezeen

Конкретные формы здания, результат тщательного планирования различных функций, создает пространство с качеством и восприятием, на которые, кажется, не влияет плохо управляемая обработка оголенных бетонных поверхностей,

– подчеркнул автор книги