Коронавирус в Украине: как пандемия скажется на рынке недвижимости в 2020 году

Украинская экономика еще не до конца оправилась после кризиса в 2014 году, а уже в 2020 из-за карантинных ограничений, действующих в большинстве стран мира, в целом вся мировая экономика будет терять позиции. Как пандемия коронавируса скажется на цене недвижимости в этом году – читайте в материале.

По словам Премьер-министра Украины, в 2020 году украинская экономика сильнее чем в 2014-м, и последствия будут не столь критичными, как 6 лет назад.

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Умеренный оптимизм сохраняет и президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита. По его словам, такого провального сезона, как был в 2008 году, точно не будет.

Это были разные кризисы и различные основания для кризисов и правильно власти считают, что таких последствий, какие были в 2008 году, не должно быть. В 2008 году был очень спекулятивный рынок недвижимости. В 2014 году у нас был политический кризис, поэтому влияние было другое. В этом году другие основания и другие последствия будут,

– рассказывает Юрий Пита в комментарии 24 каналу.

Также, по мнению эксперта, строительство новых объектов не остановится. По словам Юрия Питы, увеличение стоимости материалов не является причиной для остановки строительства.

Поэтому, если где-то и остановилась стройка, то это из-за неумения или невозможности правильно посчитать стоимость строительства. Однако строительные и девелоперские компании должны выдержать.

Ипотека

Еще бывший глава Кабинета Министров Алексей Гончарук заявлял, что в Украине слишком высокие ипотечные ставки, а чтобы выплатить их, надо продавать оружие или торговать наркотиками.

Даже если сейчас говорить о рынке ипотеки, то он недоступен, так как очень высокий. То есть, не знаю, наркотиками надо, наверное, или оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ипотеку,

– рассказывал Гончарук.

Какая сейчас ставка по ипотеке в Украине?Сегодня в Украине самая высокая ипотечная ставка в Европе и одна из самых высоких в мире – около 19,5%. К примеру, в соседней Польше этот показатель составляет чуть более 4%, а во Франции вообще 1,6%.

Тогда прогнозировалось, что ипотечную ставку будут снижать до 10%. Однако в условиях пандемии вряд ли эту тему будут поднимать снова в 2020 году.

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Однако, по словам Юрия Питы, более низкая ставка на ипотечное кредитование хоть и не станет спасением, но является существенной поддержкой рынка недвижимости.