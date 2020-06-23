В 2015 году организация Intsikelelo сотрудничает с общиной Лангбос в ЮАР. У жителей здесь нет домов, проточной воды, дорог и электричества. Именно поэтому компания разрабатывает различные варианты дешевого жилья для местных. Одним из таких вариантов будут дома в виде ракеты, где стены возведены из мешков с землей.

Организация называет эту технологию Superadobe, сообщает Archdaily.

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Superadobe – это простой строительный метод, при котором местный грунт смешивается с небольшим количеством цемента. Такая технология помогает создать элегантные и прочные конструкции на основе простой геометрии и базовых инженерных принципов.



Так выглядит процесс строительства новых зданий / Фото Archdaily

Использование Superadobe позволило нам интегрировать традиционную земляную архитектуру вместе с современными идеями дизайна в новый проект,

– рассказал один из разработчиков.



Местные жители занимаются строительством новых домов / Фото Archdaily

Дома также оборудуют установками для сбора солнечной энергии, которую превращают в электроэнергию и используют для подогрева воды. Такие помещения летом сохраняют прохладу, а зимой тепло.



Землю добывают в нескольких сотнях метров от места строительства/ Фото Archdaily

К строительству привлекли 30 местных жителей, которые обычно работают на различных сезонных работах.



Снаружи здания выглядят довольно футуристично / Фото Archdaily

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Сами здания снаружи выглядят как космические ракеты. Такая уникальная внешняя форма выступает памятником достижений общины Лангбос.