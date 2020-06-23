"Космические" здания: в Южной Африке строят бюджетное жилье из земли в мешках – фото
В 2015 году организация Intsikelelo сотрудничает с общиной Лангбос в ЮАР. У жителей здесь нет домов, проточной воды, дорог и электричества. Именно поэтому компания разрабатывает различные варианты дешевого жилья для местных. Одним из таких вариантов будут дома в виде ракеты, где стены возведены из мешков с землей.
Организация называет эту технологию Superadobe, сообщает Archdaily.
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Superadobe – это простой строительный метод, при котором местный грунт смешивается с небольшим количеством цемента. Такая технология помогает создать элегантные и прочные конструкции на основе простой геометрии и базовых инженерных принципов.
Так выглядит процесс строительства новых зданий / Фото Archdaily
Использование Superadobe позволило нам интегрировать традиционную земляную архитектуру вместе с современными идеями дизайна в новый проект,
– рассказал один из разработчиков.
Местные жители занимаются строительством новых домов / Фото Archdaily
Дома также оборудуют установками для сбора солнечной энергии, которую превращают в электроэнергию и используют для подогрева воды. Такие помещения летом сохраняют прохладу, а зимой тепло.
Землю добывают в нескольких сотнях метров от места строительства/ Фото Archdaily
К строительству привлекли 30 местных жителей, которые обычно работают на различных сезонных работах.
Снаружи здания выглядят довольно футуристично / Фото Archdaily
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Сами здания снаружи выглядят как космические ракеты. Такая уникальная внешняя форма выступает памятником достижений общины Лангбос.