Два архитектурных издания с мировым именем Calvert Journal и ArchDaily вместе основали проект, в котором знакомят читателей с архитектурными потугами СССР и других социалистических государств. Предлагаем читателям взглянуть на знаковые здания советской эпохи. Сегодня речь пойдет о 5 гостиничных сооружениях.

В целом издание представят 50 монументальных сооружений, сообщает Archdaily.

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5 гостиничных зданий из эпохи социализма

"Интерконтиненталь" / Бухарест, Румыния



В целом тут свыше 250 номеров / Фото Archdaily

Расположенное на центральной Университетской площади города, 25-этажное здание было первым пятизвездочным отелем, построенным в румынской столице, а также самым высоким зданием в городе.

Отель "Киев" / Братислава



Отель несколько раз хотели снести / Фото Archdaily

Построенный в 1973 году отель Братиславы "Kyjev" – пример советского модернизма. Монолитная 16-этажная бетонная конструкция имеет 175 номеров, и была предназначена для чиновников и туристов. Несколько лет назад здесь обновили фасад, сделав из здания художественное пространство.

"Космос" / Кишинев, Румыния



По сегодняшним меркам, здесь 3-звездочные условия / Фото Archdaily

Монументальное здание было возведено между 1974 и 1983 годами. Здание было в то время крупнейшим отелем в стране.

20-этажная железобетонная конструкция может похвастаться симметричным фасадом, усеянным треугольными балконами фасадом, экстравагантными мраморными интерьерами и пристройками на первом этаже, где размещаются казино и конференц-центр. Отель работает по сегодняшний день.

"Vila Auska" / Паланга, Литва



Сегодня здание работает как отель и спа-центр с 28 спальнями / Фото Archdaily

Местные называют этот отель "виллой Брежнева", ведь этот приморский курорт – любимая дача бывшего советского лидера Леонида Брежнева. Расположенная посреди соснового леса и рядом с Балтийским морем, вилла высоко ценилась партийной элитой.

В интерьерах много мрамора, золота, бархата, узорчатых обоев и потолков в лепнине.

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"Интерготель" / Велико-Тырново, Болгария



Сегодня отель до сих пор работает, но находится в плачевном состоянии / Фото Archdaily

Этот отель эпохи социализма состоит из нескольких зданий на берегу реки Янтра. Сооружение может похвастаться большим количеством круглых балконов, изогнутых потолков и наружных лестниц. Строили этот "шедевр" в течение 14 лет.