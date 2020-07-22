Эль Рефуджо – небольшой горный домик, который расположен на склоне холма недалеко от города Медельин. Здание имеет всего несколько квадратных метров, а его крыша служит паркингом для автомобиля владельца. Больше об особенностях домика – читайте в материале.

Помещение расположено достаточно выгодно, ведь до него можно спокойно доехать на автомобиле, сообщает Archdaily.

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Сам дом является небольшим, однако он предлагает владельцу большую открытую террасу рядом. Пространство функционирует как помещение для встреч или наблюдательный пункт. В центре террасы также есть небольшое углубление, которое позволяет здесь развести костер.

Костер можно развести прямо посреди деревянного пола / Фото Archdaily

По словам разработчиков, терраса позволяет отделить дом от местности, защитить его от влажности и придать ему больше конфиденциальности.

Дом не расположен высоко в горах, поэтому до него легко добраться / Фото Archdaily

Внутреннее пространство здесь состоит из одной спальни, гостиной, кухни и ванной комнаты, а также нескольких помещений общего пользования.

Гостиная в доме имеет открытую планировку / фото Archdaily

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Крыша кроме своей прямой функции также выполняет роль паркинга для авто владельца. Это стало возможным из-за особенности ландшафта, ведь верх дома как раз находится на уровне автомобильной дороги.

Зайти в дом можно только через узкий коридор / Фото Archdaily

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