С костром на террасе: в Колумбии построили уютный горный домик – фото
Эль Рефуджо – небольшой горный домик, который расположен на склоне холма недалеко от города Медельин. Здание имеет всего несколько квадратных метров, а его крыша служит паркингом для автомобиля владельца. Больше об особенностях домика – читайте в материале.
Помещение расположено достаточно выгодно, ведь до него можно спокойно доехать на автомобиле, сообщает Archdaily.
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Сам дом является небольшим, однако он предлагает владельцу большую открытую террасу рядом. Пространство функционирует как помещение для встреч или наблюдательный пункт. В центре террасы также есть небольшое углубление, которое позволяет здесь развести костер.
Костер можно развести прямо посреди деревянного пола / Фото Archdaily
По словам разработчиков, терраса позволяет отделить дом от местности, защитить его от влажности и придать ему больше конфиденциальности.
Дом не расположен высоко в горах, поэтому до него легко добраться / Фото Archdaily
Внутреннее пространство здесь состоит из одной спальни, гостиной, кухни и ванной комнаты, а также нескольких помещений общего пользования.
Гостиная в доме имеет открытую планировку / фото Archdaily
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Крыша кроме своей прямой функции также выполняет роль паркинга для авто владельца. Это стало возможным из-за особенности ландшафта, ведь верх дома как раз находится на уровне автомобильной дороги.
Зайти в дом можно только через узкий коридор / Фото Archdaily
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