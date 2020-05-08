Креативный центр на территории свалки в Таиланде – фото места, где учатся мигранты из Бирмы

Некоммерческая организация Estudio Cavernas построила общественное пространство в Таиланде. Здесь учатся более 400 детей эмигрантов из Бирмы. Здание возведено таким образом, чтобы избежать разрушений во время сезона муссонов.

Каркас, а также пол изготовили из специального бруса, а конструкция поднимается над землей, пишет Dezeen.

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Сложенная крыша имеет три большие треугольные отверстия, которые позволяют зданию получить много естественного освещения и вентиляции.



В целом община имеет большое пространство / фото: Dezeen

Внутрь ведут лестницы, которые также используют как пространство для отдыха в перерывах между учебой. Также здесь оборудован пандус.



Лестницы здесь тоже деревянные / фото: Dezeen

Идея общественного центра возникла из интерпретации некоторых социальных проблем в миграционной общине. Свалка рядом помогает понять важность сортировки мусора и охраны окружающей среды,

– объяснил свою инициативу один из разработчиков.



Эта территория уже не первый год является домом для мигрантов / фото: Dezeen

В архитектурной фирме отмечают, что ранее у этой общины не было ни одного помещения для обучения.

Также вокруг центра высадили много деревьев и создали овощной сад.



Внутри не много мебели, ведь дети обычно сидят на полу / фото: Dezeen

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Мы можем считать его успешным проектом только тогда, когда будем уверены в непрерывности учебной деятельности, а также в поддержке инфраструктуры,

– рассказал директор организации.