Американский рэпер, продюсер, дизайнер и недавно кандидат в президенты США Канье Уэст опубликовал фото строительства жилья для бездомных. Дома будут круглой формы и будут маленькими по площади. Это вроде финальный прототип дешевого жилья, однако он уже подвергается критике от пользователей социальных сетей.

Канье Уэст разместил фото шарообразных металлоконструкций в Twitter, сообщает Dezeen.

К слову: Сплошной бетон: в Португалии возвели жилье в форме лабиринта – фото

Прототип жилья под названием YZY должен стать первым проектом жилья от музыканта. На фотографии изображен последний макет дома, который выглядит как низкая конструкция из деревянных решеток, которые он построил на своем участке в Калифорнии в конце прошлого года.

Так выглядят конструкции сегодня / Фото Dezeen

Ранее в интервью изданию Forbes в июле 2019 года Вест заявил, что намерен создать жилье для людей с низким уровнем доходов или для бездомных людей.

Рэпер сказал, что планирует черпать вдохновение из фильмов "Звездные войны", а проект можно использовать как подземное жилье для бездомных. После этого заявления Вест начал набор архитекторов в свою команду.

Канье Уэст собрался в президенты / Фото Dezeen

Обратите внимание: В Китае построили дом с кривой круглой крышей: особенности помещений и фото

Впрочем, инициатива кандидата в президенты США уже была осмеяна в сети, ведь железобетонные конструкции никогда не отличались доступностью из-за высокой цены обоих материалов.