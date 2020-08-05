Стеклянный купол был смоделирован в форме панциря черепахи и возвышается над верхушкой исторического здания на площади Юнион-Сити. Архитектурное произведение является знаковым для коренных индейцев, которые на протяжении долгих лет жили в этом районе.

Tammany Hall была построена еще в 1928 году и является бывшей штаб-квартирой индейского племени Ленапе, пишет Dezeen.

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Племенем являются коренные жители города и штата Нью-Йорк.

Реставрация пока не до конца завершена / Фото Dezeen

Впрочем, недавно здание взялись реставрировать. Предполагалось восстановление фасада, и расширение полезного пространства, что частично было обеспечено трехэтажным стеклянным куполом на вершине конструкции.

Фасад также подвергся реставрации / Фото Dezeen

Закругленная крыша копирует панцирь черепахи – это ссылка на историю происхождения племени, согласно которой индейцы ленапе поднялись из воды на спине черепахи.

Внутри станет больше полезной площади / Фото Dezeen

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Вследствие создания купола, в здании появилось дополнительных 2 787 квадратных метров, а также вид на соседний парк Юнион Сквер.