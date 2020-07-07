Проект Sun Rain реализовали в одном из районов Лондона. Экологическое жилье с зеленой крышей собирает дождевую воду, которую потом используют для бассейна во внутреннем дворике. Форма дома также позволяет помещению получить много дневного света, а следовательно сэкономить на освещении. К вашему вниманию фото экологического дома.

Раньше на этом месте был обычный двухэтажный таунхаус в георгианском стиле, сообщает Дом 24.

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Новый проект сильно отличается от соседних зданий, а много дневного света жители получают через изогнутую крышу. Зеленая кровля сделана из фанеры и почвы, а поддерживают ее стены заднего двора.

Потолок экологического дома оказался выгодной инвестицией / фото Archdaily

Дождевая вода, которая поглощается крышей, попадает через трубу в резервуар. Здесь вода очищается. После того как бак заполняется, жители подают ее в открытый бассейн.

Внутренний дворик здесь получился довольно уютным / Фото Archdaily

По словам архитекторов, дом становится красивым местом в плохой день. Верхний этаж таунхауса имеет прозрачную стену и используется как совместное пространство вроде гостиной или кухни.

Владельцы дома любят готовить / Фото Archdaily

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Под внутренним двориком расширили подвал, чтобы создать здесь спальню и две ванных. Вместе конструкция образует многослойный городской сад, который приближает людей к природе.

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