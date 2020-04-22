Культурный центр в виде коробки построили в селе в Португалии – фото

На первый взгляд простая реконструкция помещения ресторана и преобразование его в культурный центр оказались проблемой для архитектурной фирмы, выполнявшей работы. Труднее всего было адаптировать пространство под новые потребности и не нарушить целостности архитектуры села.

Сельская среда Фелгейраш, где построен центр, наполнена традиционными старыми домами среди сельскохозяйственных полей и небольших дворов. Поэтому новое здание не должно кардинально выделяться со всего пространства, пишет Archdaily.

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Владелец хотел, чтобы новый культурный центр был удобен для посещения и притягивал туристов. Такая характеристика добавила больше творчества в процесс проектирования.



К центру много подходов и подъездов / фото: Archdaily

Поэтому архитекторы решили сделать центр в прямоугольной форме. Легкие подъезды, входы и мосты сумели сохранить сдержанность здания снаружи.



Парковочных мест тоже достаточно много / фото: Archdaily

Мы абсолютно уверены, что это новое пространство имеет все, чтобы играть выдающуюся роль для всех, не теряя своей смелости и безвременья, и поэтому представляет успех для владельца строительства,

– рассказали в архитектурной компании.



Также здесь интересные пейзажи / фото: Archdaily

Главной изюминкой проекта стал элемент декора, который подвешен к потолку в нескольких комнатах. Эта тонкая прозрачная сетка представляет ветер, его потоки и интенсивность, внося динамику в очень широкий и простой потолок.

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В таком виде потолки стали намного интереснее​ / фото: Archdaily